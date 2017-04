Vermischtes

Fresenius verhandelt mit Generikahersteller Akorn über Kauf

Montag, 10. April 2017

New York – Der Medizinkonzern Fresenius ist an einer Übernahme des US-Generika­her­stellers Akorn interessiert. Die Tochter Kabi befände sich in fortgeschrittenen Gesprä­chen über einen möglichen Erwerb, teilte Fresenius mit.

„Der Abschluss einer bindenden Zusammenschlussvereinbarung ist unter anderem von der Zustimmung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Fresenius Management SE so­wie des Board of Directors von Akorn abhängig“, hieß es weiter. Zuvor hatte die Nach­rich­tenagentur Bloomberg über die Pläne berichtet. An der Börse wurde der US-Konzern daraufhin nach einem kräftigen Kurs­anstieg mit knapp vier Milliarden Dollar bewertet.

Anzeige

Fresenius-Vorstandschef Stephan Sturm hatte Ende Februar auf einer Pressekonferenz gesagt, das Unternehmen wolle „in den nächsten Jahren mit hohem Tempo weiter wa­ch­sen“. Weitere gezielte Zukäufe seien möglich, zum Beispiel für die Krankenhaus­tochter He­lios oder bei Kabi.