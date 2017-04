Politik

Ernährungsminister Schmidt will mehr Bio-Essen in Heimen

Montag, 10. April 2017

Berlin – Bundesernährungsminister Christian Schmidt (CSU) will mehr Bio-Essen in Seniorenheimen, Kantinen, Kitas und Mensen. „Mein Ziel ist, dass in Zukunft mindestens 20 Prozent der Mahlzeiten in öffentlichen Einrichtungen, aber auch in Betriebskantinen, aus Bio-Produkten bestehen“, sagte Schmidt den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Um die Qualität des Essens in Kitas, Schulen, aber auch sozialen Einrichtungen anzuhe­ben, könnten die Ausschreibungsbedingungen für die Caterer überarbeitet werden, die Gemeinschaftsverpflegungen beliefern, schlug Schmidt vor. In den meisten Bundeslän­dern gebe es bislang keine verbindlichen Regeln in diesem Bereich. „Deshalb werden wir in Kürze Standards für die Ausschreibungen vorstellen“, kündigte der Minister an.

Schmidt will die höheren Kosten für Bio-Lebensmittel in Gemeinschaftsverpflegungen durch steuerliche Hilfen abfedern. Gute Qualität gebe es nicht zum Nulltarif, sagte der CSU-Politiker. „Deshalb sollten wir darüber reden, dass Essen in Schul- und Kita­kantinen zukünftig von der Mehrwertsteuer befreit wird“, regte er weiter an. Dafür wolle er sich in den kommenden Koalitionsverhandlungen einsetzen.