Kinder- und Jugendpsychiater kritisieren Vergütung der sozial­psychiatrischen Versorgung

Montag, 10. April 2017

Mainz – Die Bedeutung der sozialpsychiatrischen Versorgung hat der Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland (bkjpp) betont. „Seit 1994 existiert die Sozialpsychiatrie-Vereinbarung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie in Deutschland. Kaum eine Vereinbarung hat so sehr wie diese seit 2008 als Teil des Bundesmantelvertrages flächendeckend gültige Ver­einbarung die Versorgungsstruktur eines ganzen Faches verändert und bestimmt“, hieß es aus dem Berufsverband.

Mittlerweile versorgten mehr als zwei Drittel aller rund 1.000 Kinder- und Jugendpsy­chia­ter und -psychotherapeuten in Deutschland ihre knapp 500.000 Patienten jährlich zu­sam­men mit einem Team von akademischen Therapeuten. Allerdings sei diese Versor­gung gefährdet. „Die Höhe der Pauschale ist seit 1994 nicht erhöht worden, die tarifli­chen Löhne der akademischen Therapeuten sind im gleichen Zeitraum aber massiv ge­stiegen, gleiches gilt für Raummieten und andere Kosten“, sagte der Vorsitzende des Berufsverbandes, Gundolf Berg, heute in Mainz.

Die Verhandlungen zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem Spit­zen­­verband der gesetzlichen Krankenversicherung verzögerten sich und die Kassen ließen „keine Bereitschaft zu einer Erhöhung der Pauschale erkennen“, so Berg. „Es müsste doch möglich sein, eine einfache Anpassung der Vergütung zu verhandeln und eine Struk­tur, die man seitens aller Beteiligter bekanntermaßen als sehr positiv bewertet, wei­ter zu erhalten“, forderte der Berufsverbands-Vorsitzende.