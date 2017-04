Ausland

WHO: Mehr als zwei Millionen Afghanen psychisch krank

Montag, 10. April 2017

Kabul – Mindestens eine Million Afghanen leiden nach Ansicht der Weltgesundheitsor­ga­ni­sation (WHO) unter Depressionen und weitere 1,2 Millionen unter Angststörungen. Das sagte WHO-Landesdirektor Richard Peeperkorn kürzlich bei einer Veranstaltung in der af­ghani­schen Hauptstadt Kabul. Das seien konservative Schätzungen, denn akkurate Da­­ten zu seelischen Leiden in Afghanistan gebe es nicht, hieß es in einer Mitteilung. Die eigentli­che Zahl dürfte weit höher liegen. Afghanistan hat rund 33 Millionen Einwohner.

Das Risiko, an einer Depression zu erkranken, erhöhe sich durch Faktoren wie Armut, Konflikte oder Arbeitslosigkeit. Afghanistan ist eines der ärmsten Länder der Welt, in dem seit fast vier Dekaden Kriege oder Bürgerkriege herrschen. In den vergangenen Jahren haben sich die radikalislamischen Taliban in vielen Teilen des Landes wieder Macht und Territorium erkämpft. Mehr als 660.000 Afghanen waren allein 2016 vor der Gewalt aus ihren Heimatgemeinden geflohen.

