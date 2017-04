Ausland

EU kritisiert Beipackzettel für Medikamente als zu kompliziert

Montag, 10. April 2017

Brüssel – Beipackzettel für Arzneimittel sind nach Erkenntnissen der EU-Kommission für Pa­tienten immer noch oft unverständlich. „Die verwendete Sprache ist häufig zu kompliziert und die Gestaltung und das Layout sind nicht immer benutzerfreundlich“, heißt es in ei­nem jetzt veröffentlichten Prüfbericht. Auch sei die Schrift oft zu klein für ältere Patienten. Allerdings kündigt die EU-Kommission keine konkreten Verbesserungen an, sondern will weiter prüfen.

Schon heute ist vorgeschrieben, dass die Packungsbeilage für Tabletten, Salben oder Infusi­o­nen „gut lesbar“ sowie „klar und verständlich“ sein muss. Viele Patienten hadern jedoch mit Fachbegriffen, der Länge des Texts und verwirrenden Informationen über Nebenwir­kun­gen. Die Kommission bestätigt das Problem, formuliert aber nur sehr vage Empfeh­lungen. So heißt es lediglich: „Eine Überarbeitung der bestehenden Leitlinien sollte in Betracht gezogen werden.“ Die bereits im EU-Auftrag mit einer Studie erforschte Idee, auf dem Beipackzettel eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Fakten vorzuschrei­ben, will man weiter erkunden, bevor sie „erwogen werden kann“.

Der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese äußerte sich enttäuscht über den Bericht der Kommission. Dieser sei schon für 2013 angekündigt gewesen und nun erst mit vier Jah­ren Verspätung veröffentlicht worden. Obendrein enthalte er keine konkreten Forderun­gen. „Der Beipackzettel muss endlich verständlicher werden“, meinte der Mediziner und Gesundheitspolitiker.

Er sprach sich für die Faktenbox aus. Sie habe sich in den USA bewährt. „Aus meiner Erfahrung als Arzt weiß ich, dass viele Patienten den Beipackzettel nicht lesen, da er ihnen zu kompliziert ist“, erklärte Liese. „Andere lesen den Beipack­zettel intensiv durch und werfen dann aus Angst vor möglichen Nebenwirkungen das Medikament weg. Beides ist kontraproduktiv, und wir müssen hier gegensteuern.“ Er könne nicht verstehen, dass die Europäische Kommission nach sechs Jahren zu dem Vorschlag nichts weiter zu sagen habe, als, dass er weiter untersucht werden müsse.