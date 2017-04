Medizin

Rehabilitation auch für Demenzkranke wichtig

Dienstag, 11. April 2017

Exeter – Rehabilitationsmaßnahmen sind nicht nur nach Unfällen oder akuten Erkran­kun­gen wichtig, sondern auch bei Demenzkranken. Für eine Stärkung der Rehabilitation in der Versorgung von dementen Patienten plädiert Linda Clare, Professorin an der Uni­versity of Exeter, in PLOS Medicine (2017; doi: 10.1371/journal.pmed.1002245).

Ziel einer Rehabilitation ist es, Menschen, die durch eine Erkrankung oder einen Unfall physische und psychische Ressourcen verloren haben, wieder eine soziale, körperliche und berufliche Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Für Patienten, die einen Un­fall, einen Schlaganfall oder eine andere schwere Erkrankung erlitten haben, gehört es häufig zum normalem Therapieablauf, eine Rehamaßnahme anzuschließen.

Für Demenzkranke sei dies noch nicht selbstverständlich, berichtet Clare. Prinzipiell sei bei einer Demenz, genauso wie nach akuter Erkrankung, die Teilhabe am regulären Le­ben erschwert. Oftmals sei die Einschränkung jedoch von außen nicht direkt ersicht­lich. Dies führe dazu, dass der Bedarf oft nicht erkannt werde. Für eine Rehabilitation der Kran­ken sind laut Clare zwei wichtige Stützpfeiler von Bedeutung: Zum einen muss den Erkrankten eine demenzfreundliche Umgebung zugänglich sein. Inklusion und der Abbau gesellschaftlicher Stigma seien von großer Bedeutung. Zum anderen müssen die Pa­tien­ten befähigt werden, am Alltag teilzunehmen und ihre Fähigkeiten hier einzu­bringen.