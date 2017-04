Hochschulen

Hallenser „Klasse Allgemeinmedizin“ entlässt erste Absolventen

Dienstag, 11. April 2017

Halle – Die 2011 erstmalig begonnene „Klasse Allgemeinmedizin“, ein Zusatzcurriculum für angehende Allgemeinmediziner der Medizinischen Fakultät Halle, ist für die ersten Studierenden erfolgreich zu Ende gegangen. Zehn von ihnen haben bereits ihr prakti­sches Jahr begonnen oder stehen kurz davor. Während des gesamten vorklinischen Studiums hatten sie einen praktizierenden Allgemeinmediziner als Mentor, haben zu­sätz­liche Schulungen in den Bereichen Kommunikation, Fertigkeiten und integrierte Medizin absolviert und pro Semesterpause zwei Tage in einer Hausarztpraxis mitgear­beitet.

„Die Klasse Allgemeinmedizin hat sich etabliert und ist zu einem sinnvollen Instrument ge­worden, um Medizinstudierende für eine spätere Tätigkeit als Hausarzt, insbesondere auch in ländlichen Regionen, zu begeistern“, sagte Michael Gekle, Dekan der Medizini­schen Fakultät.

Der Hausärzteverband Sachsen-Anhalt, die Kassenärztliche Vereini­gung (KVSA), die Deutsche Apotheker- und Ärztebank und die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg unterstützen das Lehrprojekt. Studierende, die sich im ersten Semes­ter für die Allge­mein­medizin entscheiden und sich zudem verpflichten, nach ihrer Fach­arztausbildung fünf Jahre lang in der Region als Mediziner tätig zu sein, können von der KVSA ein Sti­pendium von bis zu 800 Euro monatlich erhalten.