Hannover – Um dem Ärztemangel auf dem Land entgegenzuwirken sollen für Medizinstudenten, die Landärzte werden wollen, in Niedersachsen Studienplätze reserviert werden. „Wir prüfen nun, wie sich eine......

Brandenburg/Havel – Zwei Jahre nach der Eröffnung geht die Medizinische Hochschule Brandenburg in die zweite Phase. Die ersten 46 Studenten beziehen ein neues Lehrgebäude. Dort erwartet die angehenden......

03.04.17

München – Als erstes Bundesland will Bayern eine Landarztquote einführen. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) kündigte am Wochenende an, der Freistaat wolle zügig dafür sorgen, dass bis zu fünf......