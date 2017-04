Vermischtes

Jeder Elfte hat schwere Schlafstörungen

Dienstag, 11. April 2017

/Dan Race, stock.adobe.com

Stuttgart – Baden-Württembergs Beamte schlafen am besten: Im Vergleich zu Arbeitern und Angestellten haben sie einer Studie zufolge am wenigsten mit schweren Schlaf­stö­rungen zu kämpfen. Nur 3,7 Prozent der Staatsdiener leiden demnach unter Insomnie, dagegen 8,9 Prozent der Angestellten und 21,3 Prozent der Arbeiter. Im Schnitt sind es 9,1 Prozent – doppelt so viele wie vor acht Jahren. Diese Ergebnisse einer Erhebung des Berliner IGES-Instituts aus dem Jahr 2016 stellte die DAK Gesundheit heute in Stuttgart vor.

Demnach haben fast 80 Prozent der Arbeitnehmer zwischen 35 und 65 Jahren im Süd­westen Probleme beim Ein- und Durchschlafen. Das sind etwa 4,7 Millionen Menschen oder 66 Prozent mehr als 2009. Damals gaben noch 52,3 Prozent an, keine Schlafpro­bleme zu haben, 2016 waren es nur noch 20,8 Prozent. Insgesamt lassen sich nur weni­ge ärztlich behandeln, wie die DAK mitteilte. Lediglich 3,6 (Bund: 4,8) Prozent der Er­werbs­tätigen waren deshalb in den Praxen.

Kaum Krankschreibungen wegen Schlafstörungen

Auch bei den Krankschreibungen spielten Schlafstörungen mit weniger als einem halben Prozent kaum eine Rolle. Von allen Menschen mit schweren Schlafstörungen waren 60 Prozent (Bundeszahlen) noch nie beim Arzt, weil sie allein damit fertig werden wollten, ge­folgt von jenen, die ihre Probleme für nicht schwerwiegend genug hielten (rund 30 Pro­zent), und etwa zehn Prozent, die vom Arzt keine Hilfe erwarteten.

Die AOK veröffentlichte kürzlich eine ebenfalls repräsentative Befragung, die zu anderen Ergebnissen kommt. Demnach halten 85 Prozent der Befragten ihren Schlaf für erhol­sam. Die AOK sieht den Grund für das unterschiedliche Resultat darin, dass die von ihr in Auftrag gegebene Befragung durch das Forsa-Institut ein breiteres Bild der Bevölke­rung abbilde. Dazu gehörten Schüler, Studenten, Erwerbstätige und Rentner – und nicht nur Erwerbstätige wie bei der IGES-Studie.

Aus Sicht des DAK-Landeschefs Siegfried Euerle werden Schlafstörungen zu wenig ernst genommen. „Viele Menschen kümmern sich nachts um volle Akkus bei ihren Smart­pho­nes, aber sie können ihre eigenen Batterien nicht mehr aufladen.“ Er warnte vor mögli­chen Folgen chronisch schlechten Schlafs wie Depressionen oder Angst­störungen.

Aus Sicht der Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlaf­medizin, Maritta Orth, müssen Ärzte mehr für das Thema Schlafmangel sensibilisiert wer­den – das gelte insbesondere bei betriebsärztlichen Untersuchungen. Da vor allem Schicht­arbeiter mit Schlafproblemen zu kämpfen hätten, müsse die Schichteinteilung mit­arbeiterfreundlicher werden. Auch das Gefühl vieler Arbeitnehmer, ständig erreichbar sein zu müssen, leiste dem Schlafmangel Vorschub.