Smartphone-App soll Mangel an Hautärzten auf dem Land lindern

Mittwoch, 12. April 2017

Schwerin – Eine Smartphone-App soll den Mangel an Hautärzten in dünn besiedelten Ge­genden lindern. Sie soll in den nächsten drei Jahren in Mecklenburg-Vorpommern er­probt werden. Rund 100 Hausärzte, 20 Dermatologen, 10 Notfallambulanzen und die Haut­klinik des Universitätsklinikums Greifswald seien beteiligt, sagte Gesundheits­minis­ter Harry Glawe (CDU) heute in Schwerin bei der Vorstellung des Projektes „Telederma­to­lo­gie“.

Dabei könnten Notfallambulanzen und Hausärzte die Hautprobleme bei ihren Patienten mit dem Smartphone fotografieren und über die App den beteiligten Experten übermitt­eln. Diese geben dann Empfehlungen für die Behandlung. Damit könnten den Patienten lange Wege zum und Wartezeiten auf einen Termin beim Dermatologen erspart werden, hieß es. Die Reaktionszeit der Experten soll in Notfällen wenige Minuten und im Normal­fall ein bis zwei Tage betragen, sagte der Direktor der Klinik und Poliklinik für Hautkrank­heiten der Universitätsmedizin Greifswald, Michael Jünger.

Das Projekt startet im April. Zunächst soll die bereits vorhandene „Derma-App“ der Uniklinik für die neue, erweiterte Nutzung weiterentwickelt werden. Seit sieben Jahren schon werde die App in Greifswald für die Nachsorge von Patienten genutzt, berichtete Jünger. Auch nutzten die Ärzte in der Notaufnahme der Uniklinik diesen Weg, um den Dermatologen Fotos unklarer Hautbilder mit der Bitte um Begutachtung zu übermitteln. Ab September soll der erste Patient darüber betreut werden.

Geführt wird das Telemedizin-Projekt von der Techniker Krankenkasse (TK). Sie hat da­für Fördergeld aus dem Innovationsfonds des Bundes erhalten, wie die Leiterin der TK-Lan­desvertretung, Manon Austenat-Wied, sagte. Hintergrund sei, dass bereits heute eine flächendeckende dermatologische Versorgung von Patienten in Mecklenburg-Vor­pommern nicht mehr sichergestellt sei. „Wartezeiten für Termine von mehreren Monaten sind mittlerweile üblich.“

Landesweit gibt es nach ihren Angaben rund 60 niedergelasse­ne Hautärzte für die 1,6 Millionen Einwohner. Sie konzentrierten sich vor allem in den Städten, wie Rostock, Greifswald und Schwerin. Gleichzeitig fehlten Dermatologen in ländlichen Gebieten des Landes, insbesondere im Osten und Süden. Ziel sei es, die App im Falle des Erfolgs dauerhaft in die Regelversorgung zu übernehmen.