Ausland

Britisches Gericht ordnet Behandlungsstopp für todkrankes Baby

Mittwoch, 12. April 2017

London – Ein Gericht in Großbritannien hat gegen den Willen der Eltern einen Behand­lungsstopp für ein todkrankes Baby angeordnet. Das Gericht folgte damit gestern einem Antrag der Ärzte des Great-Ormond-Street-Krankenhauses in London. Der acht Monate alte Charlie solle in Würde sterben können, begründete der Vorsitzende Richter des High Courts die heutige Entscheidung.

Der Junge leidet unter einer seltenen Erbkrankheit, die zu Muskelschwund und Hirnschä­den führt, und musste zuletzt künstlich beatmet werden. Er ist an mitochondrialer Myopa­thie erkrankt. Die Eltern zeigten sich nach dem Urteil „am Boden zerstört“, ließ eine An­wältin wissen. „Sie verstehen nicht, warum der Richter Charlie nicht einmal die Chance auf eine Behandlung gegeben hat“. Sie kündigten an, in Berufung zu gehen.

Charlies Eltern hatten dafür gekämpft, ihren Sohn für eine weitere Behandlung in die USA bringen zu können. Sie sammelten dafür umgerechnet bereits rund 1,4 Millionen Euro. „Er hat buchstäblich nichts zu verlieren, aber möglicherweise ein gesundes und glückliches Leben zu gewinnen“, schrieben sie auf einer Fundraising-Webseite.