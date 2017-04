Ausland

Einsatz von Sarin in Syrien bestätigt

Dienstag, 11. April 2017

Istanbul – Nach der Untersuchung von Opfern des mutmaßlichen Giftgasangriffs in Syri­en ist nach Angaben des türkischen Gesundheitsministers der Einsatz der Chemiewaffe Sarin eindeutig nachgewiesen worden. „Es hat sich bestätigt, dass in Idlib Saringas ein­ge­setzt wurde“, sagte Recep Akdag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu im osttürkischen Erzurum. In den Blut- und Urinproben der Opfer sei ein Stoff­wechselprodukt von Saringas festgestellt worden.

Schon vergangene Woche hatte das türkische Gesundheitsministerium mitgeteilt, dass nach ersten Erkenntnissen ein Einsatz von Sarin wahrscheinlich sei. Nach dem mutmaß­lichen Giftgasangriff vom 4. April in Idlib waren rund 30 Verletzte in die Türkei gebracht worden, von denen drei starben.

