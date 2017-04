Ausland

Deutschland startet Hilferuf für Hungernde in Afrika

Mittwoch, 12. April 2017

/dpa

Berlin/Juba – Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat mit Entwicklungsminister Gerd Mül­ler (CSU) einen Hilfsappell für die Hungernden in Afrika gestartet. In Teilen Afrikas und im Jemen drohe eine Hungerkatastrophe, sagte Gabriel heute bei einer internatio­na­len Konferenz mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) und dem Internationalen Ko­mi­tee vom Roten Kreuz (IKRK) in Berlin. Betroffen seien Millionen Menschen. Man müsse sofort helfen, allein um das nackte Überleben zu sichern, forderte der SPD-Politiker. Der „Berliner Appell“ richte sich an die internationale Gemeinschaft und an Privatper­so­nen.

Es sei ein Aufruf, nicht tatenlos zuzuschauen, sagte Müller. Die Lage sei dramatisch. Deutschland beteilige sich bereits mit zusätzlich 400 Millionen Euro und sichere damit das Überleben vieler Menschen, sagte Müller. „Ich habe verdurstete Kamele in Äthio­pien ge­sehen – erst sterben die Tiere, dann die Menschen“, erklärte der CSU-Politiker.

Auch im Südsudan spitzt sich die Situation den Vereinten Nationen (UN) zufolge zu. Hilfs­organisationen warnen vor einer Ausweitung der Hungersnot. Ohne einen raschen und massiven Hilfseinsatz der internationalen Gemeinschaft drohe sie sich „auf weite Teile des Landes auszuweiten“, erklärte der Landesdirektor der Welthungerhilfe in Juba, Ste­fano Temporin. In dem Land werden in diesem Jahr UN-Angaben zufolge bis zu 5,5 Millio­nen Menschen auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sein – das ist etwa die Hälfte der Be­völkerung. 100.000 Menschen sind unmittelbar vom Hungertod bedroht, eine Million wei­tere stehen kurz davor.

Neben dem Südsudan sind auch Menschen in Teilen Somalias, Äthiopiens, Nigerias und im Jemen von internen Konflikten, Krieg, Vertreibung und starken Dürren betroffen. „Das ist eine von Menschen geschaffene Krise, mit der wir es hier zu tun haben“, sagte IKRK-Prä­sident Peter Maurer. Sie habe sich über Jahrzehnte aufgebaut. UN-Flücht­lings­kommissar Filippo Grandi sprach von einem tödlichen Dreiklang aus Konflikt, Dürre und gewaltsamer Vertreibung.