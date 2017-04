Politik

Umgang mit Diabetes: Modellprojekt für Erzieher und Lehrer

Donnerstag, 13. April 2017

Mainz – Erzieher und Lehrer können sich in Rheinland-Pfalz fortan regelmäßig für den Umgang mit diabetischen Kindern und Jugendlichen fortbilden lassen. Das teilte heute das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz mit. „Chronisch kranke Kinder sollen genau­so am Kita- oder Schulleben teilhaben wie gesun­de Kinder“, sagte Bildungsminis­terin Stefanie Hubig.

Bei dem den Ministeriumsan­ga­ben zufolge bundesweit ersten Schulungskonzept dieser Art wird Ba­siswissen für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen vermittelt, die an Dia­betes Typ 1 leiden. An dem Projekt beteiligt sind der Diabetes-Kinderhilfeverein, das rheinland-pfäl­zische Bildungsministerium sowie Ärzte, Diabetesberater und Hersteller von Diabetes-Hilfs­mitteln. „Qualifizierte Diabetesteams erteilen praxisnahe Schulungen. Den pädago­gi­schen Fach- und Lehrkräften wird ein Basiswissen vermittelt, das ihnen Ängste und die Befangenheit im Umgang mit Kindern mit einem insulinpflichtigen Diabe­tes Typ 1 nimmt“, erklärte Marlies Neese, Vorsitzende des Vereins Hilfe für Kinder und Jugendliche bei Diabetes mellitus.

Die Debatte um Kinder mit Diabetes Typ 1 war in den vergangenen Wochen mehrfach hochgekocht. Einerseits hatte das Sozialgericht Fulda hat in einem einstweiligen Rechts­schutzverfahren entschieden, dass der Vogelsbergkreis die Kosten für die erforderliche persönliche Schulbegleitung eines zuckerkranken Erstklässlers übernehmen soll. Der Kreis reichte jedoch Beschwerde ein. Die endgültige Entscheidung in der Haupt­sache steht noch aus. Andererseits ging es um die Überforderung von Lehrern bei einer medi­zinischen Versorgung von chronisch kranken Kindern.

Betroffene Kinder brauchen Unterstützung

Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) hatte zuletzt vor diesem Hintergrund bundes­einheitliche Regelungen für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gefordert, die an Di­a­betes Typ 1 erkrankt sind. „Bei den Betroffenen muss der Blutzuckerspiegel mehr­mals täglich kontrolliert und durch die Verabreichung von Insulin angepasst werden“, sagte Bap­tist Gallwitz, Präsident der DDG. „Dafür benötigen gerade jüngere Kinder häufig auch in der Schule Unterstützung.“

Um Kinder mit Diabetes Typ 1 in Kita und Schule erfolgreich integrieren zu können, sei in manchen Fällen eine persönliche Schulbetreuung notwendig – zumindest so lange bis die Betroffenen soweit geschult sind, dass eine intensive Beaufsichtigung nicht mehr not­wendig ist. Zudem sei für eine gute schulische Integration mindestens eine zwei­stündige Schulung des pädagogischen Personals durch Diabetesspezialisten relevant. Für die Durchführung und Finanzierung dieser Schulung existiert laut DDG jedoch bisher bun­des­weit kei­ne einheitliche Lösung.