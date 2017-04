Tempe – Extrazelluläre Vesikel, die von Tumorzellen ans Blut abgegeben werden, könnten ein früher Hinweis auf eine Krebserkrankung sein. US-Forscher stellen in Nature Biomedical Engineering (2017;......

Liverpool – Die zusätzliche Gabe von Capecitabin, dem Prodrug von 5-Fluoruracil, hat in einer großen randomisierten Studie die Überlebenszeiten von Patienten verlängert, die nach Resektion eines......

Baltimore – Die Metastasen des Pankreaskarzinoms passen sich durch eine veränderte epigenetische Programmierung an ihre neue Umgebung an. Dabei kommt es laut neuen Erkenntnissen in Nature Genetics......