Ausland

Helfer im Südsudan wegen neuer Kämpfe evakuiert

Dienstag, 18. April 2017

Juba – Wegen neuer Kämpfe in Teilen des Krisenlandes Südsudan haben die Vereinten Nationen 60 humanitäre Helfer evakuiert. Es gebe Anzeichen, dass auch die Zivilbevöl­ke­­rung der Orte Waat und Walgak im Bundesstaat Jonglei vor den Kämpfen fliehe, er­klär­te der UN-Koordinator der humanitären Hilfe im Südsudan, Eugene Owusu. Es sei ex­trem enttäuschend, dass Helfer trotz aller Zusagen der Konfliktparteien erneut evakuiert werden müssen. „Und das in einem Gebiet, wo so viel Hilfe gebraucht wird“, erklärte Owu­su.

Auch die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) kann Menschen in den umkämpf­ten Hungersnot-Gebieten im Südsudan nur noch mit mobilen Teams örtlicher Mitarbeiter unterstützen. Die MSF-Klinik in der Stadt Leer wurde mehrfach angegriffen, und die Be­völkerung ist wegen Kämpfen immer wieder zur Flucht gezwungen, wie die Hilfsorgani­sa­tion erklärte. Deswegen setze man jetzt statt auf eine stationäre Gesundheits­versor­gung auf Teams örtlicher Mitarbeiter, die die Menschen dort versorgten, wo sie sich gerade be­fänden.

Die Mitarbeiter sind demnach darin geschult, häufige Beschwerden wie Atem­wegs­erkran­kungen, Verletzungen oder Malaria zu versorgen. MSF-Teams fliegen immer wieder punk­tuell in die Hungersnot-Regionen Leer und May­en­dit im Bundesstaat Unity, um die Mitarbeiter mit medizinischem Material und Trainings zu unterstützen, wie die Organi­sati­on mitteilte.

Die Vereinten Nationen haben für Teile des Südsudans eine Hungersnot erklärt, im gan­zen Land werden dieses Jahr bis zu 5,5 Millionen Menschen auf Nahrungsmittelhilfe an­ge­wiesen sein. Rund 3,5 Millionen Südsudanesen – etwa ein Drittel der Bevölkerung – sind wegen der anhaltenden Gewalt aus ihrer Heimat geflohen.