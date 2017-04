Inzwischen gibt es der WHO zufolge 4.637 Meningitis-Verdachtsfälle – deutlich mehr als die 2.500 noch Anfang April gemeldeten Fälle. Besonders betroffen von der Meningitis-C-Epidemie, ausgelöst vom Bakterium Neisseria meningitidis, sind die nördlichen Bun­des­staaten Zamfara und Katsina nahe der Grenze zum Niger. Da es im Nachbarland be­reits 1.300 Verdachtsfälle gibt, wurden auch dorthin 341.000 Impfdosen geschickt, wie die WHO weiter erklärte.

Genf/Abuja – Bei einem Meningitis-Ausbruch in Nigeria sind der Weltgesundheitsor­ga­ni­sation (WHO) zufolge seit Jahresbeginn fast 500 Menschen gestorben. Anfang April wa­ren die nigerianischen Behörden noch von 300 Todesfällen infolge von Hirnhautentzün­dungen ausgegangen. Um die Epidemie unter Kontrolle zu bringen, haben die WHO und internationale Partner bereits 500.000 Impfdosen in das Land ge­sendet, zusätzliche 820.000 Dosen sind bereits auf dem Weg, wie die WHO erklärte.

Nachrichten zum Thema

03.04.17 Meningitis-Epidemie: Viele Tote in Nigeria Abuja – Durch eine Meningitis-Epidemie sind in Nigeria binnen fünf Monaten 328 Menschen gestorben. Insgesamt hätten sich mehr als 2.500 Menschen infiziert, teilte das Gesundheitsministerium in Abuja......

08.09.16 Meningokokken: Kleinkinder regional sehr unterschiedlich geimpft Berlin – In etlichen Regionen Deutschlands ist die Impfquote von Kleinkindern gegen Meningokokken weiterhin niedrig. Das zeigt eine neue Studie des sogenannten Versorgungsatlasses, einer Einrichtung......

02.08.16 Weltjugendtag: Italienerin stirbt an Meningitis Rom/Wien – Eine junge Italienerin ist nach der Teilnahme am Weltjugendtag in Krakau an Meningitis gestorben. Die Frau war während der Heimreise erkrankt und in eine Klinik in Wien gebracht worden.......

12.10.15 US-Zulassung: Multiplex-Schnelltest erkennt 14 Erreger im Liquor Silver Spring – Die US-Aufsichtsbehörde FDA hat einen Diagnosetest zugelassen, der in einer einzelnen Liquorprobe innerhalb von einer Stunde 14 verschiedene Krankheitserreger nachweisen kann. Die......

23.08.15 Meningitis nach Welt-Pfadfindertreffen Stockholm – In Schweden und Schottland sind mehrere Besucher eines großen Pfadfinderlagers in Japan an einer invasiven Meningokokken-Infektion (IMD) erkrankt. In Schweden wurden enge Kontakte......

03.08.15 Meningitis C: In Afrika fehlen dringend benötigte Impfmittel Genf – Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat angesichts fehlender Medikamente vor einer drohenden Meningitis-Epidemie in Afrika gewarnt. In einer gemeinsamen Erklärung forderten das Kinderhilfswerk......