Politik

Arbeiterwohlfahrt warnt vor Armutsrisiko bei pflegenden Angehörigen

Mittwoch, 19. April 2017

/Gina Sanders, stock.adobe.com

Leipzig – Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat das Armutsrisiko Hunderttausender pflegen­der Angehöriger kritisiert. Viele Betroffene reduzierten für die Pflege von Kranken und Alten ihre Arbeitszeit, sagte Claus Bölicke vom AWO-Bundesverband dem MDR-Magazin Exakt. Einige würden ihren Job ganz aufgeben, die Folge sei häufig ein Leben auf Hartz-IV-Ni­ve­au. „Das Pflegegeld ersetzt keine Berufstätigkeit. Und wenn diese Per­sonen dann in Rente gehen, setzt sich das Thema fort – arm durch Pflege“, sagte Bölicke weiter. Die Zahl der Betroffenen wird nach Einschätzung der AWO in den kom­menden Jahren noch steigen.

Die neue Pflegereform geht der AWO deshalb nicht weit genug. Sie lindere das Pro­blem, löse es aber nicht, sagte Bölicke. Die Versorgung in Heimen sei vom zweiten Pflege­grad an doppelt so hoch dotiert wie die Pflege zu Hause. „Die Pflegeversicherung fängt erst voll an zu wirken, wenn die Familie nicht mehr kann. Das ist eine Grund­satz­einstellung in Deutschland. Die hat auch die Reform nicht geändert“, erklärte er.

Anzeige