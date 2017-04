Politik

Fixkostendegressions­abschlag verunsichert Kliniken

Mittwoch, 19. April 2017

Düsseldorf – Der neue Fixkostendegressionsabschlag (FDA) verunsichert laut Deut­scher Apotheker- und Ärztebank (Apobank) viele Kliniken. „Aktuell spüren wir in unserer Beratungspraxis deutliche Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Ertragsplanung der Krankenhäuser“, erläuterte der Leiter Firmenkunden der Apobank, Michael Gabler. Im Augenblick fehlten fundierte Kenntnisse darüber, wie sich der FDA im Detail auf die Erlösstruktur der Kliniken auswirken werde.

Der FDA ist ein Instrument des Gesetzgebers gegen medizinisch nicht indizierte Be­hand­­lungen in Kliniken. Sie ersetzen ab diesem Jahr schrittweise die bereits 2009 eingeführ­ten Mehrleistungsabschläge. Bei den FDA wird der Anteil der fixen Kosten an einer Fall­pau­schale festgelegt – zum Beispiel die Kosten für technische Geräte wie Computer­to­mo­grafen. Krankenhäusern, die mehr Leistungen als zuvor vereinbart erbringen, soll die­ser Anteil bei den abgerechneten Mehrleistungen abgezogen werden. Er wird also nur in den Kliniken wirksam, die Mehrleistungen erbringen, ist also „kran­kenhausindividuell“.

Damit wird die Steuerung der Behandlungsmengen von der Landesebene auf die Kran­ken­hausebene verlagert. Ausgenommen vom FDA sind unter anderem Transplantatio­nen, Schwerbrandverletze oder die Versorgung von Frühchen. Auch Leistungen, die be­reits aufgrund ihrer Mengenanfälligkeit im Fallpauschalen-Katalog abgewertet wurden, sind von den Abschlägen nicht betroffen.

„Plant ein Krankenhaus, zusätzliche Leistungen aufzunehmen oder geht von einer Men­gensteigerung der bisherigen Behandlungen aus, sollte – auf Ebene der einzelnen Leis­tungen – geprüft werden, ob diese überhaupt wirtschaftlich erbracht werden“, empfiehlt die Apobank. Denn es sei durchaus möglich, dass die Klinik nach Abzug des FDA für be­stimmte Leistungen „keinen positiven Deckungsbeitrag erzielt“, so die Bank – also dass die Klinik bei dieser Leistung draufzahlt.