Orale Kontrazeptiva können Wohlbefinden verschlechtern

Freitag, 21. April 2017

Stockholm – Ein beliebtes Kombinationspräparat zur hormonellen Kontrazeption hat in einer randomisierten kontrollierten Studie in Fertility and Sterility (2017; doi: 10.1016/j.fertnstert.2017.02.120) das Wohlbefinden der Anwenderinnen vermindert, aber keine Depressionen ausgelöst.

Obwohl weltweit schätzungsweise 100 Millionen Frauen die Antibabypille verwenden, sind die Auswirkungen der Hormonpräparate auf die Lebensqualität der Frauen kaum untersucht, berichtet Angelica Lindén Hirschberg vom Karolinska Institut, die zusammen mit anderen Forschern aus Stockholm und Zürich deshalb eine randomisierte kontrol­lierte Studie durchführte, an der sich 340 gesunde Frauen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren beteiligten.

Die Frauen nahmen über drei Monate täglich eine Antibabypille, wobei sie nicht wuss­ten, ob sie tatsächlich die derzeit populärste Kombinationen aus 150 µg Levonorgestrel und 30 µg Ethinylestradiol oder nur ein Placebo enthielt. Sie wurden deshalb ange­hal­ten, zusätzlich andere Verhütungsmittel zu benutzen. Die Auswirkungen auf das Gefühlsleben wurden mit dem Fragebogen BDI (Beck Depression Inventory) und mit dem Fragebogen PGWB (Psychological General Well-Being Index) ermittelt.

Im BDI, der gezielt nach Symptomen einer Depression fragt, konnten die Forscher keine Auswirkungen der Pille feststellen. Die Antworten im PGWB zeigen eine Verschlechte­rung des allgemeinen Wohlbefindens um 4,12 Punkte (95-Prozent-Konfidenzintervall 1,06–7,18) an. Betroffen waren die Dimensionen positives Wohlbefinden (3,90; 0,01–7,78), Selbstkontrolle (6,63; 2,06–11,20) und Vitalität (6,84; 2,88–10,80). In der Dimension depressive Stimmung gab es jedoch auch im PGWB keine Hinweise auf eine ernsthafte depressive Störung.