Luftröhrenschnitt: Risiko für letale Komplikationen

Freitag, 21. April 2017

Köln – Ein Luftröhrenschnitt kann mit fatalen Komplikationen für den Patienten ver­bun­den sein. Eckard Klemm und Andreas Nowak haben die Ursachen und die Häufigkeit von Todesfällen infolge dieses Eingriffs untersucht. Die Ergebnisse ihrer Nachforschun­gen stellen sie in der aktuellen Ausgabe des Deutschen Ärzteblattes vor (Dtsch Arztebl Int 2017; 114: 273–9).

Für ihre Analyse haben die Autoren Publikationen der letzten 25 Jahre zu dem Thema ins Visier genommen. Dabei werteten sie sowohl die Angaben zur offen chirurgischen (OCT) als auch zur perkutanen dilatativen Tracheotomie (PCT) aus. Von etwa 25.000 beschriebenen Luftröhrenschnitten waren rund 16.800 PCT und rund 8.000 OCT. Ins­gesamt wurden 352 Todesfälle berichtet. Für beide Verfahren war die Häufigkeit der Todesfälle ähnlich (OCT: 0,62 Prozent, 95-%-Konfidenzintervall: 0,47–0,82; PCT: 0,67 Prozent, 95-%-Konfidenzintervall: 0,56–0,81). Die häufigsten Todesursachen in Bezug auf die jeweiligen Gesamtzahlen waren Blutungen, Probleme am Atemweg und der nicht korrekte Verlauf eingebrachter Instrumente.

