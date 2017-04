Ärzteschaft

KV Berlin wählt im Mai neuen Vorstand

Freitag, 21. April 2017

Berlin – Die Vertreterversammlung (VV) der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin will am 18. Mai ein neues Vorstandsmitglied wählen. Das hat die VV-Vorsitzende Christiane Wessel in der gestrigen Sitzung des Gremiums bekanntgegeben.

Interessierte haben nach Angaben der KV bis zum 4. Mai 2017 Zeit, ihre Kandidatur für das Amt bei der VV-Vor­sit­zenden einzureichen. Die Nachwahl war nötig geworden, weil der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Mathias Coordt sein Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte. © EB/aerzteblatt.de