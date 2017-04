Ausland

Illegale Samenspenden: Schmuggler gefasst

Freitag, 21. April 2017

Bangkok – Thailändische Grenzbeamte haben einen Schmuggler gefasst, der sechs Fläschchen mit Sperma heimlich über die Grenze nach Laos bringen wollte. Der 25-Jäh­ri­g­e wurde in der Grenzstadt Nong Khai gefasst, sein Schmuggelgut hatte er in einem Stickstofftank versteckt, berichtete ein Zöllner. Nach seinen Angaben hatte der Mann auf diese Weise schon 13 Mal Samenspenden geschmuggelt.

Die Beamten vermuten, dass die Samenspenden für eine Fruchtbarkeitsklinik in Laos bestimmt waren. Spender waren demnach Chinesen und Vietnamesen aus der thailän­di­schen Hauptstadt Bangkok. Thailand verbietet jedoch den Export von menschlichem Ge­webe zu Fortpflanzungszwecken.

In dem autoritär geführten armen Laos boomt seit einigen Monaten das Geschäft mit Leih­müttern. Nach Angaben von Experten wird der Eingriff in der Regel in Laos vorge­nom­men. Die Zeit ihrer Schwangerschaft verbringen die Leihmütter dann in Thailand, wo die medizinische Versorgung besser ist.