Ärzteschaft

Ärztekammer Niedersachsen fordert mehr Lärmschutz

Freitag, 21. April 2017

Hannover – Anlässlich des internationalen „Tages gegen Lärm“ am 26. April hat die Ärz­te­kammer Niedersachsen (ÄKN) vor gesundheitlichen Gefahren durch dau­erhafte Lärm­belastung gewarnt. Über eine kostenlose Lärm-App des Deutschen Berufs­ver­bandes der HNO-Ärzte lassen sich Lärmbelastungen per Knopfdruck messen.

„Viele Menschen wissen nicht, dass dauerhafter Lärm nicht nur dem Gehör schadet, son­­­­­­­dern auch immense Auswirkungen auf das Herz-Kreislaufsystem sowie das Schlaf­ver­halten hat“, mahnte ÄKN-Präsidentin Martina Wenker. Bereits das Wohnen an einer Haupt­verkehrsstraße erhöhe das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten.

Anzeige

Dabei beeinträchtigten die „auralen“ Lärmwirkungen, die durch extremen Lärm am Ar­beits­platz, bei Rockkonzerten oder Knallereignissen direkt im Ohr hervorgerufen wer­den, in erster Linie das Hörvermögen. Die „extra-auralen“ Lärmwirkungen, die schon bei nie­dr­i­gen Schallpegeln auftreten können, wirkten sich dagegen auf den gesamten Orga­nis­mus aus und verursachten körperliche Stressreaktionen.

„Durch eine permanente Geräuschkulisse läuft der Organismus tagsüber auf Hoch­touren und kommt auch in der Nacht nicht zur Ruhe“, erklärte Wenker. Dies führe bei andauern­der Lärmbelastung zu Konzentrations- und Schlafstörungen und erhöhe durch einen dauerhaft gesteigerten Blutdruck das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.