Ärzteschaft

Praxis-Finanzdaten schnell analysieren

Freitag, 21. April 2017

Berlin – Seit sieben Jahren beschreibt das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versor­gung (Zi) die wirtschaftliche Situation der Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten mit dem Zi-Praxis-Panel (ZiPP). Mit einem neuen Service unterstützt das Institut jetzt die teilneh­menden Praxen bei der Analyse ihrer eigenen Finanzsituation. Wie das funktio­niert, zeigt ein Zi-Video-Tutorial.

ZiPP Chefübersicht /youtube, Zentralinstitut

So lassen sich beispielsweise mit der neuen „Chefübersicht“ Praxis-Finanzdaten der ver­gangenen vier Jahre per Knopfdruck analysieren, aber auch künftige Investitionen über einen Drei-Jahreszeitraum gezielt planen. Im Gegensatz zu umfangreichen betriebs­wirt­schaftlichen Auswertungen stellt das Tool dabei die wichtigsten Kennzahlen für einen schnellen Überblick in den Vordergrund.