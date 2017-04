Die Universitätsmedizin strebt dabei die inhaltliche Synchronisation der geplanten Arbei­ten mit der Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (gema­tik) an. Dazu soll ein enger Austausch zwischen der Universitätsmedizin, den beteiligten Kon­sortien, BMG, BMBF und gematik etabliert werden. Ferner will die Universitäts­medi­zin ein­­schlägige Berufsbilder fördern, besonders in der Medizininformatik, in Medical Data Science sowie der Bioinformatik. © ER/aerzteblatt.de

„Durch den Ausbau der digitalen Dateninfrastruktur würde Deutschland schnelle Fort­schritte in der medizinischen Forschung machen, beispielsweise, um die Herausforde­run­gen einer immer älter werdenden Gesellschaft anzugehen“, betonte Heyo K. Kroemer, Präsident des Medizinischen Fakultätentages ( MFT ). Bei dem Projekt stünde zudem der Schutz der Patientenrechte und der Patientendaten an oberster Stelle.

Berlin – Die Hochschulmedizin will eine vernetzte und forschungskompatible elektroni­sche Patientenakte entwickeln, die allen behandelnden Ärztinnen und Ärzten eines Pa­tienten die notwendigen Informationen liefert und gleichzeitig das neueste Forschungs­wissen zur Verfügung stellt. „Mit der Entwicklung einer vernetzen und forschungskompa­tib­len Patientenakte unter Federführung der Universitätsmedizin könnte für die For­schung und Versorgung im deutschen Gesundheitssektor ein neues Zeitalter anbre­chen“, sagte Michael Albrecht, 1. Vorsitzender des Verbands der Universitätsklinika Deutschlands (VUD), heute bei der Vorstellung des Papiers zur Vernetzungsinitia­tive in Berlin.

