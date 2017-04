Hochschulen

Gießen und Melbourne verstärken Zusammenarbeit in Forschung und Lehre

Montag, 24. April 2017

Gießen – Vertreter der Justus-Liebig-Univesität Gießen (JLU) und der Monash Universi­ty Mel­­­bourne (MU) haben ein Abkommen unterzeichnet, das ihre Zusammenarbeit in For­schung und Lehre vertiefen soll. „Es ist großartig zu sehen, wie dynamisch und außeror­dentlich erfolgreich sich die Zusammenarbeit unserer Universitäten in den letzten vier Jah­ren entwickelt hat. Ich freue mich sehr, dass das neue Kooperations­abkommen zwi­schen unseren Universitäten nun den Rahmen für eine noch engere Zusammenarbeit in Forschung und Lehre bildet“, sagte der stellvertretende Vizekanzler und Vizepräsident (Lehre) der MU, Zlatko Skrbis.

Kernstück der Kooperation ist das internationale Graduiertenkolleg (IGK) „Molecular Pathogenesis of Male Reproductive Disorders”, das die Deutsche Forschungs­gemein­schaft (DFG) seit 2012 fördert. 15 JLU- und 14 MU-Wissenschaftler erforschen in dessen Rahmen die Ursachen männlicher Unfruchtbarkeit auf molekularer und zell­biologischer Ebene. Erfolgreiche Absolventen erhalten ihren Doktortitel von beiden Universitäten.

