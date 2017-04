Medizin

Plötzlicher Herztod beim Sport betrifft vor allem ambitionierte Freizeitathleten

Dienstag, 25. April 2017

Mannheim – Ein erhöhtes Risiko für einen plötzlichen Herztod beim Sport haben vor allem ambitionierte Amateure und nicht die professionellen Leistungssportler. „In unserem deutschlandweiten Register sind nur vier professionelle Athleten betroffen“, erläuterte Philipp Bohm vom Universitären Herzzentrum Zürich bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung (DGK) in Mannheim. Bohm betreut das deutsche „Sudden Cardiac Death Register“.

In dieser Datenbank hat er in den vergangenen viereinhalb Jahren 265 Fälle von plötz­lichem Herzstillstand beim Sport in Deutschland erfasst. „Fast ausschließlich waren Männer betroffen, das Durchschnittsalter lag bei 47 Jahren. Die Todesfälle ereigneten sich am häufigsten bei den Sportarten, die in Deutschland am populärsten sind: Fußball­spielen und Laufen“, erläuterte er in Mannheim.

Die Ursachen für den plötzlichen Herztod sind laut dem Register je nach Alter unter­schiedlich. Bei Sportlern unter 35 Jahren sind Herzmuskelerkrankungen, angeborene Fehlverläufe von Herzkranzarterien sowie Herzmuskelentzündungen die häufigsten Ursachen für den plötzlichen Herztod beim Sport. Bei Sportlern, die über 35 Jahre alt waren, erwies sich im deutschen Register die koronare Herzkrankheit als häufigste Todesursache.