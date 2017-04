Ausland

Weltärztebund warnt vor humanitärer Katastrophe in Venezuela

Dienstag, 25. April 2017

Livingstone/Berlin – Der Vorstand des Weltärztebundes (WMA) hat vor einer sich immer weiter verschlechternden Gesundheitsversorgung in Venezuela gewarnt und vorge­schlagen, eine Delegation des WMA in das Land zu senden.

Laut einem Bericht der „Confederation of Latin American National Medical Associations“ (CONFEMEL) werden Ärzte in dem Land immer stärker eingeschränkt, sodass Patien­ten häufig nicht einmal mehr eine Basisversorgung erhalten könnten. „Ärzte sind hilflos, die Situation verschlechtert sich von Tag zu Tag“, sagte Ketan Desai, Präsident der WMA. Insbesondere junge Ärzte seien häufig mit aufgebrachten und aggressiven Patien­ten konfrontiert. „Wir fordern die Regierung von Venezuela auf, dem Gesund­heits­system die notwendigen Ressourcen zuzuordnen und die Unabhängigkeit der Ärzte zu gewährleisten, damit sie ihren Patienten qualitativ hochwertig versorgen können. Im Moment werden die Grundrechte der Patienten gegen die Gesundheit verletzt“, so Desai.

