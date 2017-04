Politik

Entwicklungshilfe: Deutschland ist zweitgrößter Geber weltweit

Mittwoch, 26. April 2017

Berlin – Deutschland hat Großbritannien überholt und ist jetzt nach den USA wieder der zweitgrößte Geber von Entwicklungshilfe weltweit. Dass die Bundesregierung der Ent­wick­lungshilfe aktuell mehr Geld und auch mehr politische Aufmerksamkeit widmet als früher, ist vor allem eine Folge der Flüchtlingskrise.

Der Etat des Entwicklungsministeriums stieg seit Beginn der Legislaturperiode um 35 Pro­zent. In diesem Jahr hat das Haus von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) rund 8,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Aus Sicht Müllers reicht das aber nicht aus. Er hält eine weitere jährliche Zunahme von zwei Milliarden für notwendig. „Wir brau­chen eine Entwicklungspolitik in völlig neuer Dimension, denn die Welt ist im Um­bruch“, kommentierte er den 15. Entwicklungspolitischen Bericht der Bundesre­gierung, den das Bundeskabinett heute verabschiedete.

