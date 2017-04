Ausland

Tschernobyl-Jahres­tag: Weißrussland will bessere Zusammenarbeit

Mittwoch, 26. April 2017

Tschernobyl – Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko will anlässlich des 31. Jahrestages der Atomkatastrophe von Tschernobyl mehr Zusammenarbeit mit der Ukrai­ne. „Wir nutzen das Potenzial unserer Kooperation nicht in Gänze aus“, sagte Luka­schen­ko bei einem gemeinsamen Gedenken mit dem ukrainischen Staatschef Petro Po­ro­schenko heute in Tschernobyl der Agentur Belta zufolge. Wissenschaftler, Ärzte und Umweltexperten könnten noch viel mehr für den Schutz der Bevölkerung in der Region unternehmen.

Der Super-Gau in Tschernobyl am 26. April 1986 zählt zu den schlimmsten Atomkatas­tro­phen in der Geschichte der zivilen Nutzung der Nuklearenergie. Die radioaktive Wolke brei­tete sich von der damaligen Sowjetrepublik über Westeuropa aus. Teile der Region um den havarierten Reaktor sind bis heute unbewohnbar. 2016 verstärkte ein neuer Stahl­mantel den Betonsarkophag, der von der Sowjetunion nach der Kernschmelze er­richtet worden war. © dpa/aerzteblatt.de