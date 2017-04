Hochschulen

Mit Sport zurück ins normale Leben

Donnerstag, 27. April 2017

Hannover – Mit einem individuellen Sportabzeichen will die Sportmedizin der Medi­zi­ni­schen Hochschule Hannover (MHH) im Rahmen eines Pilotprojekts das Selbst­bewusst­sein schwerkranker Kinder und Jugendlicher stärken und ihnen den Weg zurück in den Alltag erleichtern. Wenn diese individuell vereinbarte sportliche Ziele in den Bereichen Ausdauer, Koordination, Kraft und Geschwindigkeit erreichen, erhalten sie das Abzei­chen „Goldener Äskulapstab – niedersächsisches Ehrenabzeichen für Sport“.

„Trainingsziel ist es zum einen, die Gesundheit der jungen Patienten mit individuell ange­passten Trainingsprogrammen zu fördern. Zum anderen sollen sie trotz ihrer Krankheit ein Stück Normalität erleben und zurück in den Alltag finden“, sagte Uwe Tegtbur, Di­rek­tor des Instituts für Sportmedizin.

Der LandesSportBund (LSB) Niedersachsen und der Verein für krebskranke Kinder Han­nover unterstützen das Projekt, das der MHH-Sportwissenschaftler Torge Wittke initiiert hat. Wittkes Training beginne häufig bereits am Krankenbett. Er möchte die Kinder und Jugendlichen so schnell wie möglich wieder an den Sport heranführen und so die Sport­beurteilung „nicht teilgenommen“, die von vielen Schülern als Kränkung wahrgenommen werde, im Zeugnis vermeiden.