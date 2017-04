Ärzteschaft

Einheitliche Praxissoftware für Bereitschaftsdienst in Hessen

Donnerstag, 27. April 2017

Frankfurt am Main – Die Zentralen des ärztlichen Bereitschaftsdienstes (ÄBD) in Hessen sollen künftig alle mit der gleichen Praxisverwaltungssoftware (PVS) arbeiten. Die Daten­sicherheit soll auf diese Weise steigern und der IT-Support einfacher werden.

„Durch die Zentralisierung des Bereitschaftsdienstes in Hessen haben wir als Kassen­ärzt­liche Vereinigung (KV) die Verantwortung für einen reibungslosen Betrieb auch in IT-Hinsicht übernommen – damit also auch für die Datensicherheit“, erläuterten die Vor­stände der KV Hessen, Frank Dastych und Eckhard Starke.

Der Rollout des neues Systems namens „Medical Office“ des Herstellers Indamed hat Anfang des Jahres begonnen. Laut der KV verfügt mittlerweile ein Drittel der ÄBD-Zen­tra­­len über das neue System. Ende Oktober sollen alle Zentralen damit arbeiten können. Laut der KV sind die Rückmeldungen aus den Zentralen bislang sehr positiv.