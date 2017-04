Ausland

UN bezahlen Stromkosten für Krankenhäuser in Gaza

Donnerstag, 27. April 2017

Gaza/Ramallah – Die Energiekrise im Gazastreifen spitzt sich weiter zu. Um die Gesund­­heitsversorgung zu gewährleisten, zahlen die Vereinten Nationen (UN) rund 460.000 Euro an Krankenhäuser. Damit soll Treibstoff für Stromgeneratoren gekauft werden, wie die UN heute mitteilten. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza drohe sonst in­ner­halb von drei Tagen in sieben der 13 Krankenhäuser der Strom auszugehen, schrieben die UN.

Im Gazastreifen herrscht seit Jahren Energieknappheit. Vor zehn Tagen war das einzige Kraftwerk in dem Küstenstreifen wegen Treibstoffmangels abgeschaltet worden. Bereits zuvor erhielten die rund zwei Millionen Einwohner nur rund sechs Stunden Strom pro Tag. Hintergrund der neuen Krise ist ein Streit zwischen der Palästinensischen Autono­miebehörde in Ramallah und der im Gazastreifen herrschenden Hamas über unbezahlte Rechnungen. Die radikalislamische Hamas hatte 2007 die Macht in dem Palästinenser­gebiet an sich gerissen.

Nach Angaben von Israel hat die Palästinensische Autonomiebehörde nun mitgeteilt, die Stromrechnungen für den Gazastreifen an Israel ab sofort nicht weiter zu bezahlen. Die Autonomiebehörde bestätigte dies nicht.