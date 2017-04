Ausland

Tote bei Angriff auf Kliniken in Syrien

Donnerstag, 27. April 2017

Innenräume des zerstörten Krankenhauses bei Deir Scharki. /picture alliance, AA

Deir Scharki – Bei Luftangriffen auf zwei Kliniken in Nordsyrien sind heute Aktivisten zu­folge zehn Menschen getötet worden, darunter zwei Babys in Inkubatoren. Kampfflug­zeu­ge hätten im Morgengrauen ein Krankenhaus am Rande der Ortschaft Deir Scharki in der nordwestlichen Provinz Idlib bombardiert, meldete die Syrische Beobachtungs­stelle für Menschenrechte. Dabei habe es sechs Tote gegeben.

Laut den für Medien kaum überprüfbaren Informationen der oppositionsnahen Orga­nisa­tion waren zwei Babys darunter, deren Luftzufuhr ausfiel, nachdem der Sauerstoff­tank zer­stört wurde. Später seien zudem vier Mitarbeiter einer Klinik in Maarsita im Süden der Provinz Idlib bei Luftangriffen getötet worden, erklärte die Beobachtungs­stelle.

Anzeige

Ein afp-Korrespondent in Deir Scharki berichtete von schweren Schäden an dem Kran­kenhaus, in dem mehrere Räume ganz zerstört wurden. Es ist bereits das dritte Mal in einer Woche, dass in der Provinz Gesundheitseinrichtungen getroffen werden. Insge­samt wurden nach Angaben der Beobachtungsstelle heute bei Luftangriffen in Idlib 19 Menschen getötet.