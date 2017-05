Politik

Strengere Regeln für E-Zigaretten - Neuregelungen im Mai

Dienstag, 2. Mai 2017

Berlin – Millionen rauchen sie, nun sind bald neue Regeln bei E-Zigaretten zu beachten. Auch wer in seiner Freizeit gerne Drohnen aufsteigen lässt, muss einiges beachten. Bei Spielzeugen gelten strengere Grenzwerte als bei der Verwendung von chemischen Schadstoffen.

Die Neuregelungen, die noch im April in Kraft getreten oder im Mai eingeführt werden betreffen Heil- und Hilfsmittel. Dem Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfs­mittel­versorgung zufolge, das am 11. April in Kraft trat, können gesetzlich Krankenversicherte, die auf Hörgerät, Gehhilfen oder Windeln angewiesen sind, künftig bei Hilfsmitteln zwischen mehreren Artikeln wählen.

E-Zigaretten/Liquids