Jena – Mit einem Millionenzuschuss des Bundes könnten in Jena voraussichtlich zwei neue Forschungsgebäude gebaut werden. Wie das Wissenschaftsministerium heute mitteilte, habe der Wissenschaftsrat,......

Duisburg/Essen – Das interdisziplinäre Forscherbündnis Mye-EUNITER (European Network of Investigators Triggering Exploratory Research on Myeloid Regulatory Cells) untersucht myeloide Zellen mit......

15.03.17

Frankfurt am Main – Das amerikanische Forscherehepaar Yuan Chang (57) und Patrick S. Moore (60) vom University of Pittsburgh Cancer Institute in Pittsburgh hat den......