Rezeptpflichtige Medikamente: Gröhe drängt SPD zu Versandverbot

Mittwoch, 3. Mai 2017

Bonn – Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) hat die SPD-Fraktion im Bundestag aufgerufen, sich der Forderung nach einem Verbot des Versandhandels mit rezeptpflichtigen Medikamenten anzuschließen. „So einfach wie beim Kauf der Limo-Do­se, die aus dem Automaten kullert, ist es nicht“, sagte Gröhe der Neuen Osnabrücker Zeitung.

In der Apotheke zähle die Beratung durch Fachpersonal – rund um die Uhr und am Wo­chenende. Deshalb setze er sich für ein Verbot des Versandhandels ein. Die SPD-ge­führ­ten Landesregierungen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen teilten seine Po­sition, so Gröhe. Darauf sollte die SPD-Bundestagsfraktion hören.

Bisher unterstützt die SPD nicht Gröhes Gesetzesvorschlag für ein Verbot des Online-Versandhandels mit Medikamenten. Er reagiert mit seinem Vorstoß auf ein Urteil des Eu­ropäischen Gerichtshofes. Danach können Online-Apotheken aus dem EU-Ausland in Deutschland Arzneimittel mit Rabatt anbieten, was deutschen Apotheken wegen der Preis­bindung für Medikamente untersagt ist.

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) lehnt ein Komplettverbot bisher ab, weil der Online-Versandhandel gerade chronisch kranken Menschen auf dem Land Vor­teile bringen könne, indem sie per Post mit Medikamenten versorgt werden könnten.

Uni­onspolitiker verweisen dagegen darauf, dass durch den Onlinehandel der Einzelhan­del gerade in ländlichen Gebieten vielfach ausgestorben sei. Das könne auch durch den Arzneimittelhandel per Internet mit den Apotheken dort passieren. Der Onlinehandel bie­te aber keinen Nacht- oder Notdienst an, und das könne für die Menschen, die dringend auf Medikamente angewiesen sind, große Unsicherheit bringen.