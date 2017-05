Politik

Krankenkassen­beiträge: Union kritisiert Schulz für Paritätspläne

Mittwoch, 3. Mai 2017

Berlin – Der Wirtschaftsflügel der Union hat den Vorstoß von SPD-Chef Martin Schulz zu­rückgewiesen, die Arbeitgeber bei den Krankenkassenbeiträgen für gesetzlich Versicher­te stärker zur Kasse zu bitten. „Schulz begeht weiter Verrat an der Agenda 2010“, sagte der CSU-Politiker Peter Ramsauer, Chef des Bundestags-Wirtschafts­ausschusses, der Passauer Neuen Presse. Das Einfrieren des Arbeitgeberbeitrags zur Krankenver­siche­rung bei 7,3 Prozent sei ein wesentlicher Beitrag zur Begrenzung der Lohnzusatzkosten und damit zur Verbesserung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit gewesen.

Unions-Fraktionsvize Michael Fuchs (CDU) verwies darauf, dass die Arbeitgeber bereits die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für sechs Wochen übernehmen. Dies entlaste die Arbeitnehmer um 50 Milliarden Euro. Würde auch die Lohnfortzahlung zu gleichen Teilen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern finanziert, würde der Beitrag der Arbeit­nehmer um 4,3 Prozentpunkte steigen. Das Einfrieren des Arbeitgeberanteils an den festgelegten Kassenbeiträgen auf 7,3 Prozent sei damals die Bedingung dafür gewesen, dass die Ar­beitgeber die Lohnfortzahlung stemmen.

Nahles: Rückkehr zur Parität bei Kassenbeiträgen zentrale Forderung der SPD Berlin – Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hat eine Rückkehr zur Parität bei den Krankenkassenbeiträgen zu einer zentralen Wahlkampfforderung der SPD erklärt. „Das ist eine Frage der Gerechtigkeit, denn sonst zahlen die Arbeitnehmer allein den medizinischen Fortschritt“, sagte Nahles der Bild am Sonntag. Ihre Partei werde nicht länger hinnehmen, dass Arbeitnehmer über Zusatzbeiträge durchschnittlich 1,1 Pro­zentpunkte mehr zahlen als die Arbeitgeber. (...)

