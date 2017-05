Vermischtes

Fresenius erhöht Wachstumstempo

Mittwoch, 3. Mai 2017

Bad Homburg – Nach einem unerwartet starken Jahresstart hat sich der Medizintechnik­konzern Fresenius SE höhere Ziele gesetzt. Im Gesamtjahr will das Dax-Unternehmen sein Ergebnis um 19 bis 21 Prozent steigern, wie es heute in Bad Homburg mitteilte. Zu­vor waren 17 bis 20 Prozent angepeilt worden. Darin sind die jüngsten Erwerbungen der Flüssigmedizinsparte Kabi noch nicht eingerechnet. Sie übernimmt den US-Generika-Her­steller Akorn und die Biosimilars-Sparte des Darmstädter Merck-Konzerns. Mit Biosi­milars wagt sich Fresenius in ein neues Feld. Da bei wichtigen Mitteln weltweit der Pa­tent­schutz abläuft, hofft Fresenius, mit günstigeren Kopien eine größere Zahl von Patien­ten zu versorgen.

Im ersten Quartal dieses Jahres brummte bei Fresenius das Geschäft quer durch alle Bereiche. Wachstumstreiber war unter anderem die ebenfalls im Dax notierte Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care, die für ihre Nierenbehandlungen bei US-Kriegsvete­ra­nen hohe Nachzahlungen erhalten hat. Die wichtigste Konzerntochter steigerte ihre Erlö­se um 16 Prozent auf 4,548 Milliarden Euro. Das auf die eigenen Anteilseigner entfallen­de Konzernergebnis stieg wegen der Nachzahlungen sogar um 45 Prozent auf 308 Milli­o­nen Euro.

Beim Mutterkonzern Fresenius stiegen die Erlöse zum Jahresauftakt um 19 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro. Rund sieben Prozent davon führt Fresenius auf Wachstum aus eige­ner Kraft zurück. Der Gewinn stieg um mehr als ein Viertel auf 457 Millionen Euro.

