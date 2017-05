Vermischtes

Fast 11.000 Hebammen in Geburtshilfe tätig

Mittwoch, 3. Mai 2017

/bevisphoto, stock.adobe.com

Wiesbaden – Fast 11.000 Hebammen haben 2015 in deutschen Krankenhäusern Ge­burts­hilfe geleistet. Von den insgesamt 10.919 Hebammen und Entbindungspflegern wa­ren mit 9.081 die meisten festangestellt, wie das Statistische Bundesamt gestern in Wies­baden anlässlich des Internationalen Hebammentags am Freitag mitteilte. Zudem gab es demnach 1.838 Belegkräfte.

Die Zahl der Beschäftigten, die in der Geburtshilfe arbeiteten, erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozent. Während es bei den festangestellten Kräften ein Plus von 2,4 Prozent gab, sank die Zahl der Belegkräfte um 3,4 Prozent.

