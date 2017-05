Ausland

Sandstürme in Nordchina sorgen für hohe Schadstoffwerte

Donnerstag, 4. Mai 2017

Peking – Sandstürme haben in Nordchina die Schadstoffwerte in der Luft in die Höhe schnellen lassen. Die Behörden riefen ältere Menschen und Kinder heute dazu auf, am besten nicht vor die Tür zu gehen. In der Hauptstadt Peking erreichte der Index für den besonders gesundheitsgefährdenden Feinstaub (PM 2,5) mehr als 623 Mikrogramm und damit das 25-fache des empfohlenen Grenzwerts der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die größeren Partikel (PM 10) überstiegen mit 1.000 Mikrogramm das 20-fache.

Betroffen waren zig Millionen Menschen. Die Sichtweite fiel auf wenige hundert Meter. Vie­le Menschen schützten sich auf den Straßen mit Atemmasken vor den feinen Parti­keln, die in die Lunge geraten und sogar in den Blutkreislauf eindringen können. Ärzte warnen vor Entzündungen der Atemwege, aber auch Thrombosen und Herzstörungen.