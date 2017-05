Ausland

Cholera-Impfkampagne in Somalia

Donnerstag, 4. Mai 2017

Mogadischu – Angesichts der verheerenden Dürre im Krisenland Somalia will die Welt­ge­sundheitsorganisation (WHO) im Süden des Landes etwa eine halbe Million Men­schen ge­gen Cholera impfen. Seit Jahresbeginn seien rund 32.000 Fälle der schweren Durch­fall­erkrankung gemeldet worden, mindestens 618 Menschen seien daran gestor­ben, wie die WHO in einer heute verbreiteten Mitteilung erklärte. Cholera wird vor allem durch ver­schmutztes Trinkwasser ausgelöst. Ohne Behandlung kann die Krankheit tödlich verlau­fen.

In der Region Bay rund um die Stadt Baidoa sollen der WHO zufolge 224.000 Menschen geimpft werden, weitere 239.000 Menschen in der Region Shabeellaha Dhexe. Die WHO und örtliche Partner hatten in den vergangenen Monaten bereits in anderen Gebieten Somalias damit begonnen, gegen Cholera zu impfen.