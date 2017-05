Ärzteschaft

COPD: Pneumologen bemängeln fehlende Ursachenbekämpfung

Donnerstag, 4. Mai 2017

Berlin – Für die Ursachenbekämpfung der Chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) stehen in Deutschland keine ausreichenden Möglichkeiten zur Verfügung. Diese Kritik er­heben die Lungenfachärzte im neuen „Pneumologen-Barometer“ des Bundes­ver­­bands der Pneumologen und des Wissenschaftlichen Instituts für Versorgungs­for­schung in der Pneumologie der niedergelassenen Pneumologen in Deutschland (Winpneu).

Demnach ist die Ta­bakentwöhnung als ursächliche Behandlung mit so hohen Barrieren behaftet, dass nur eine Minderheit der Fachärzte darauf zurückgreift. Die Mehrzahl der 222 am Pneumolo­gen-Barometer teilnehmenden Fachärzte sehen hier den größten Kon­trast zwischen ge­wünschtem Einsatz und tatsächlichen Einsatzmöglichkeiten.

Ein Hoffnungsschimmer bietet den Pneumologen zufolge möglicherweise das Disease Management Programm COPD. Dies könnte ab 2018 die Tabakentwöhnung erstatten. Die Pneumologen sind sich einig, dass das Thema Rauchen als Hauptrisikofaktor für eine COPD genauso in den gesellschaftlichen Fokus gehört wie die dringende Optimie­rung der Therapiemöglichkeiten. Die Befragten konstatierten aber auch, dass die Ver­füg­barkeit von Medikamenten zur Behandlung der wichtigsten Er­kran­kungen, (COPD, Asthma, Gerüsterkrankungen) zufriedenstellend sei.

Das „Pneumologen-Barometer“ zeigt zudem, dass die Lungenfachärzte – trotz wichtiger Optimierungsfragen bei der COPD – in positiver Verfassung sind. Die Mehrzahl der teil­nehmenden Ärzte unterstrich die große Zufriedenheit mit der Wahl des Berufs und würde diese Entscheidung wieder treffen.