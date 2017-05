Vermischtes

CompuGroup: Mehr Umsatz im ersten Quartal

Donnerstag, 4. Mai 2017

Koblenz – Die CompuGroup Medical SE (CGM) ist wirtschaftlich gut ins neue Jahr gestar­tet. Wie das Unternehmen heute mitteilte, erhöhte sich der Umsatz des ersten Quartals 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund fünf Prozent. Dieser stieg von Januar bis März 2017 auf 142 Millionen Euro an (2016: 135 Millionen Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen belief sich auf 30 Millionen Euro. CGM wies darauf hin, dass die Anlaufzeit für den Rollout der Telematikinfrastruktur höhere Kosten verur­sacht habe.

Besonders die Felder Arzt-, Zahnarzt- und Apothekensoftware zeigten CGM zufolge „ein solides erstes Quartal“. Zudem verliefen die Tests in dem „strategisch wichtigen Pilotpro­jekt“ zur Einführung der elektronischen Patientenakte und der Telematikinfrastruktur in der Region Nordwest sehr positiv. Alle Testinstallationen seien erfolgreich an die neue Datenautobahn für das deutsche Gesundheitswesen angeschlossen, erklärte die Com­puGroup. Das Unternehmen wies darauf hin, dass das Projektziel einer halben Million Online-Kartentests bereits zwei Monate vor Ende der Testphase erreicht sei. „Basierend auf diesem Erfolg geht CGM davon aus, dass der bundesweite Rollout der Telematik­infrastruktur ab Juli 2017 starten kann“, so das Unternehmen.