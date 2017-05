Ausland

Streit in Italien um Impfungen nach Rekordzuwachs an Masernfällen

Samstag, 6. Mai 2017

Rom – Eine neue Rekordzahl an Masernerkrankungen hat in Italien zu einem Schlag­ab­tausch über Impfungen geführt. In den ersten vier Monaten registrierten die italienischen Gesundheitsbehörden 1.920 Erkrankungen, sechsmal so viele wie im Vorjahres­zeit­raum, wie aus einem heute veröffentlichten Bericht hervorgeht. Auch in Deutschland gab es bis Ende April bereits mehr Fälle als 2016 im gesamten Jahr.

Die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung von Beppe Grillo wehrte sich heute gegen einen Artikel der US-Zeitung New York Times, eine Anti-Impfkampagne zu führen. Die größte Oppositionspartei Italiens plädierte in ihrem Blog aber dafür, Impfungen zu em­pfehlen anstatt sie vorzuschreiben.

88 Prozent der Masernerkrankten seien nicht geimpft gewesen, hieß es in dem gemein­samen Bulletin des Gesundheitsministeriums und des Nationalen Gesundheitsamtes. 73 Prozent der mit der Kinderkrankheit Infizierten waren 15 Jahre oder älter. Diese Zahlen seien „wirklich besorgniserregend“, sagte Italiens Gesundheitsministerin Beatrice Loren­zin der Nachrichtenagentur Ansa. Sie kritisierte offenbar in Anspielung auf die Fünf-Ster­ne-Bewegung, auch Politiker hätten mit Desinformationen über Impfungen dazu beige­tra­gen, dass sich einige Menschen nicht impfen ließen.

Anzeige

Die New York Times hatte am Dienstag unter dem Titel „Populismus, Politik und Masern“ einen Leitartikel veröffentlicht. Die Fünf-Sterne-Bewegung distanzierte sich in ihrem Blog am Donnerstag von Darstellungen, eine Impfung könne zu Autismus führen.