WHO hält neue Ebola-Epidemie für unausweichlich

Freitag, 5. Mai 2017

Conakry – Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hält eine neue Ebola-Epidemie für „unausweichlich“, sieht sich aber besser vorbereitet als beim Ausbruch der Krankheit in Westafrika Ende 2013. Experten seien sich darin einig, dass die Krankheit erneut aus­bre­chen und dass es eine neue Epidemie geben werde, sagte WHO-Direktorin Margaret Chan gestern in Conakry, der Hauptstadt von Guinea. Allerdings, „wenn das passiert, wird die Welt viel besser vorbereitet sein“, fügte Chan hinzu.

Seit dem Beginn der Ebola-Epidemie im Dezember 2013 waren in den bitterarmen west­afrikanischen Ländern Guinea, Sierra Leone und Liberia insgesamt rund 11.300 Men­schen an dem Virus gestorben. Der WHO wurde damals vorgeworfen, den Ernst der La­ge zu spät erkannt und zu zögerlich reagiert zu haben. Chan hielt sich in Guinea zu Ge­sprächen über Impfungen und andere Vorsorgemaßnahmen gegen die Krankheit auf.

Die WHO-Chefin dankte der Regierung in Conakry für ihre Unterstützung bei der Ent­wick­lung eines Impfstoffes. In einem klinischen Test waren 2015 fast 6.000 Menschen in Guinea mit dem Stoff geimpft worden, keiner von ihnen steckte sich mit dem Ebolavirus an. Chan sagte, die Gesundheitsbehörden hätten durch den Impfstoff – selbst wenn er zu nächst nur in kleinen Mengen vorhanden sei – eine weitere Möglichkeit der Vorbeu­gung „jenseits von Isolation und Quarantäne“.