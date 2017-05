Ausland

Gewalt in Zentralafrika: Hilfsorganisationen ziehen Mitarbeiter ab

Freitag, 5. Mai 2017

Kabo – Wegen anhaltender Angriffe auf humanitäre Helfer ziehen sich vier internatio­nale Hilfsorganisationen aus einem Gebiet im Norden der Zentralafrikanischen Republik zu­rück. Die Mitarbeiter werden aus der Stadt Kabo in der Region Ouham zunächst in die Hauptstadt Bangui gebracht, wie das UN-Nothilfebüro (Ocha) heute mitteilte. Seit Jahres­beginn kam es demnach bereits zu 33 Angriffen auf humanitäre Helfer, 16 davon in Ouham.

Sollte sich die Lage in dem Gebiet nicht beruhigen, erwägen die Organisationen Solida­ri­tés International, Intersos, Danish Church Aid und Person in Need Relief Mission, ihre Arbeit dort endgültig zu beenden, wie Ocha mitteilte. Wer für die Angriffe in dem instabilen Gebiet verantwortlich ist, blieb zunächst unklar.