Vermischtes

Qualitätsberichte helfen Patienten nicht weiter

Donnerstag, 11. Mai 2017

Hamburg – Qualitätsberichte von Krankenhäusern werden als Informationsquelle von Patienten selten genutzt. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Asklepios-Kliniken. Demnach greift nur jeder Siebte der Befragten zu den gesetzlich vorgeschriebenen Berichten, fast die Hälfte weiß überhaupt nicht, dass es sie überhaupt gibt.

„Die gesetzlich festgelegten Qualitätsberichte der Krankenhäuser scheinen viele Patien­ten eher zu überfordern, als ihnen bei der Information zu helfen", sagte Christoph Her­born, Medizinischer Direktor der Asklepios-Kliniken. Wollen sich Patienten über Kliniken informieren oder eine auswählen, ist laut Studie der Hausarzt wichtigster Ansprechpart­ner.

So informieren sich zwei von drei Deutschen am liebsten bei ihrem behandelnden Arzt über geeignete Kliniken. Unter älteren Menschen sind es sogar drei von vier. Dagegen hören sich vor allem jüngere Befragte (70 Prozent) zuerst bei Familie, Freunden und Bekannten um. An dritter Stelle folgen bei allen Befragten die Webseiten der Kliniken (47 Prozent), dann andere Ärzte (31 Prozent) und Krankenkassen (30 Prozent). Online-Ver­gleichs- und Gesundheitsportale werden jeweils nur von knapp jedem Vierten genutzt. © hil/sb/aerzteblatt.de