Abuja/Berlin – In Nigeria sind in den vergangenen Monaten nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) 839 Menschen an Meningitis gestorben. Weitere 9.646 Krankheitsfälle seien......

Abuja – Die Meningitis-Epidemie in Nigeria verzeichnet weiter stark steigende Zahlen. Landesweit gebe es bereits mehr als 8.000 Verdachtsfälle, teilten die Behörden gestern in Abuja mit. Nach jüngsten......

Genf/Abuja – Bei einem Meningitis-Ausbruch in Nigeria sind der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge seit Jahresbeginn fast 500 Menschen gestorben. Anfang April waren die nigerianischen Behörden......

Abuja – Durch eine Meningitis-Epidemie sind in Nigeria binnen fünf Monaten 328 Menschen gestorben. Insgesamt hätten sich mehr als 2.500 Menschen infiziert, teilte das Gesundheitsministerium in Abuja......

02.08.16

Rom/Wien – Eine junge Italienerin ist nach der Teilnahme am Weltjugendtag in Krakau an Meningitis gestorben. Die Frau war während der Heimreise erkrankt und in eine Klinik in Wien gebracht worden.......